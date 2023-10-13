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Принцеса Кейт зробила несподівану заяву під час спілкування зі студентами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Кейт зробила несподівану заяву під час спілкування зі студентами

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська згадала свої університетські роки під час нещодавнього візиту до Університету Ноттінгем Трент.

На захід Кейт приїжджала, щоби обговорити важливість психічного здоров'я молоді. Під час спілкування зі студентами Кейт заявила, що хотіла б знову стати студенткою та розповіла, що любить кидати виклик собі в галузі музики, спорту та мистецтва та заохочує робити це своїх дітей, пропонуючи їм пробувати щось нове.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Для мене університет був місцем, де я навчилася пробувати себе, тому що там так багато можливостей", — згадала про той час Кейт.

Також принцеса Уельська розповіла студентам про свою любов до спорту: "Я люблю бувати на свіжому повітрі". В університеті Кейт Міддлтон грала у хокеї та теніс, а також розвинула свої навички фотографії, вступивши до клубів при університеті.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У рамках свого візиту Кейт відвідала виставку у стилі Freshers Fair, організовану для того, щоб продемонструвати, як піклуються про психічне здоров'я студентів.

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Дата публікації
Перегляди
119
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