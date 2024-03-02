Принцеса Лаурентін у малиновій сукні, а її дочка у гірчичних штанах: їх заскочили у бутику

У принцеси Лаурентін троє дітей та одна з її дочок – старша Елоїза – відкрила вінтажний бутик у Гаазі. 1 березня мама та дочка відвідали його відкриття.

Бутик називається My Lima Lima і в ньому нідерландські принцеси збираються продавати вінтажний одяг та збирати гроші на благодійність.

Принцеса Лаурентін та її дочка Елоїза ван Оранж / Фото: Getty Images

57-річна принцеса Лаурентін одягла цього дня яскраву малинову сукню з поясом на талії та короткий рожевий жилет у смужку, а взута була у шкіряні чорні чоботи на підборах. Вона доповнила свій образ масивною прикрасою на шиї, великими сережками, стильним укладанням та легким макіяжем. Її дочка Елоїза була в короткій блузці в принт і гірчичних вельветових штанях-кльош та золотих туфлях. У дівчини теж був легкий денний макіяж, волосся розпущене, у вухах сережки-кільця, а на зап'ясті кілька золотих браслетів. Також її нігті були вкриті зеленим лаком.

Минулого свого виходу в бутику жінки також з'явилися в яскравих луках.

Принцеса Лаурентін та її дочка Елоїза / Фото: Getty Images

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