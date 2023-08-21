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Принцеса Леонор навчається військової справи: перші фотографії майбутньої королеви з академії Сарагоси

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Леонор навчається військової справи: перші фотографії майбутньої королеви з академії Сарагоси

Принцеса Леонор та її батько король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нещодавно іспанська принцеса Леонор розпочала навчання у Генеральній військовій академії Сарагоси.

Зі сльозами на очах королева Летиція та король Філіп VI провели старшу дочку на навчання. Цього дня проводжала її і молодша сестра інфанта Софія.

Майбутня королева Леонор розпочала своє навчання як курсант у Загальній військовій академії. Вона пройде особливий навчальний план у порівнянні з іншими кадетами, оскільки вона проходитиме два курси протягом одного року і, як і її батько, король Філіпп VI.

Знімки першого дня перебування Астурійської принцеси в Загальній військовій академії Сарагоси вже з'явилися в соцмережах. Одягнена Леонор у військову форму та разом з іншими курсантами проходить усю належну підготовку.

Тим часом, нагадаємо, її мати королева Летиція з молодшою дочкою інфантою Софією вчора відвідали матч іспанської жіночої команди з футболу на трибунах у Сіднеї. Іспанці перемогли у фіналі чемпіонату світу серед жінок та Летиція не стримувала емоцій, вітаючи їх.

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Дата публікації
Перегляди
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