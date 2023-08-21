Принцеса Леонор навчається військової справи: перші фотографії майбутньої королеви з академії Сарагоси

Зі сльозами на очах королева Летиція та король Філіп VI провели старшу дочку на навчання. Цього дня проводжала її і молодша сестра інфанта Софія.

Майбутня королева Леонор розпочала своє навчання як курсант у Загальній військовій академії. Вона пройде особливий навчальний план у порівнянні з іншими кадетами, оскільки вона проходитиме два курси протягом одного року і, як і її батько, король Філіпп VI.

La Princesa de Asturias, su primer dia en la Academia General Militar de Zaragoza.



➡️ https://t.co/1hhg1pw3f3 pic.twitter.com/fbLiuUVInF — Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 18, 2023

Знімки першого дня перебування Астурійської принцеси в Загальній військовій академії Сарагоси вже з'явилися в соцмережах. Одягнена Леонор у військову форму та разом з іншими курсантами проходить усю належну підготовку.

La Princesa de Asturias, su primer dia en la Academia General Militar de Zaragoza.



➡️ https://t.co/1hhg1pw3f3 pic.twitter.com/P6ebJibtl3 — Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 18, 2023

Тим часом, нагадаємо, її мати королева Летиція з молодшою дочкою інфантою Софією вчора відвідали матч іспанської жіночої команди з футболу на трибунах у Сіднеї. Іспанці перемогли у фіналі чемпіонату світу серед жінок та Летиція не стримувала емоцій, вітаючи їх.

La Princesa de Asturias, su primer dia en la Academia General Militar de Zaragoza.



➡️ https://t.co/1hhg1pw3f3 pic.twitter.com/NYAOM5xRdb — Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 18, 2023

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