Принцеса Леонор навчається військової справи: перші фотографії майбутньої королеви з академії Сарагоси

Нещодавно іспанська принцеса Леонор розпочала навчання у Генеральній військовій академії Сарагоси.
Зі сльозами на очах королева Летиція та король Філіп VI провели старшу дочку на навчання. Цього дня проводжала її і молодша сестра інфанта Софія.
Майбутня королева Леонор розпочала своє навчання як курсант у Загальній військовій академії. Вона пройде особливий навчальний план у порівнянні з іншими кадетами, оскільки вона проходитиме два курси протягом одного року і, як і її батько, король Філіпп VI.
La Princesa de Asturias, su primer dia en la Academia General Militar de Zaragoza.— Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 18, 2023
➡️ https://t.co/1hhg1pw3f3 pic.twitter.com/fbLiuUVInF
Знімки першого дня перебування Астурійської принцеси в Загальній військовій академії Сарагоси вже з'явилися в соцмережах. Одягнена Леонор у військову форму та разом з іншими курсантами проходить усю належну підготовку.
La Princesa de Asturias, su primer dia en la Academia General Militar de Zaragoza.— Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 18, 2023
➡️ https://t.co/1hhg1pw3f3 pic.twitter.com/P6ebJibtl3
Тим часом, нагадаємо, її мати королева Летиція з молодшою дочкою інфантою Софією вчора відвідали матч іспанської жіночої команди з футболу на трибунах у Сіднеї. Іспанці перемогли у фіналі чемпіонату світу серед жінок та Летиція не стримувала емоцій, вітаючи їх.
La Princesa de Asturias, su primer dia en la Academia General Militar de Zaragoza.— Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 18, 2023
➡️ https://t.co/1hhg1pw3f3 pic.twitter.com/NYAOM5xRdb
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