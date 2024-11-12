Принцеса Леонор не очікувала побачити своїх батьків, облитих брудом: якою була реакція майбутньої королеви

Нещодавно королева Летиція і король Філіп VI відвідали Валенсію, щоб висловити свою підтримку громадам, які серйозно постраждали від найбільш руйнівних повеней в Іспанії за останні десятиліття.

Візит монаршого подружжя мав стати актом співчуття та підтримки людям, але виявився складним моментом, який перевершив усі очікування. Багато громадян почали висловлювати своє невдоволення відсутністю допомоги. Фактично, протест став настільки інтенсивним, що десятки людей почали кидати бруд та інші предмети у короля та королеву. Летиці та Філіп не відступали, продовжували спілкуватися з людьми, а королева навіть у якийсь момент розплакалася.

Королева Летиція надавала підтримку людям у Пайпорту — регіоні, який постраждав від повені / Фото: Getty Images

Старша дочка монаршого подружжя — принцеса Леонор, яка зараз навчається у Військово-морському училищі, кажуть, також прокоментувала інцидент, пише royalfamily.news. За повідомленнями іспанської преси, дівчина була стурбована тим, що її батьки опинилися в такій складній ситуації.

Принцеса Леонор та її батько король Філіп VI / Фото: Getty Images

"Спадкоємиця престолу побачила своїх батьків такими, якими вони ніколи раніше не були: заляпаними брудом, оточеними образами та розгніваним натовпом", — повідомляє портал "Monarquía Confidencial".

Критична ситуація дала зрозуміти, що, незважаючи на королівський статус, для Леонор вони передусім батьки.

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Associated Press

Нагадаємо, після інциденту королева Летиція скасувала всі заплановані робочі заходи на кілька тижнів та зайнята зустрічами з різними організаціями, які допомагають постраждалим людям та їхнім родинам.

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