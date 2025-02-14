Принцеса Леонор схожа, королева Летиція – ні: у мадридському музеї представили воскові копії монаршої сім'ї

У мадридському музеї воскових фігур представили нові фігури членів монаршої родини.
Там були представлені нові воскові фігури короля Філіпа VI, королеви Летиції та їхньої старшої дочки – спадкової принцеси Леонор.
Принцеса найбільше схожа на себе. На ній білий двобортний штанний костюм і нюдові туфлі-човники на невисоких підборах, її мати одягнена в синю лаконічну сукню довжини до колін, взута в нюдові туфлі-човники і в руках тримає жовтий клатч. Також фігура Летиції має манікюр, але в житті королева практично ніколи не покриває нігті лаком.
Король зображений у сірому класичному костюмі, білій сорочці та смарагдовій краватці.
Раніше ми показували вам воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських із музею воскових фігур у Польщі, які зовсім не схожі на самих себе. Там же були представлені копії королеви Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Філіпа.
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