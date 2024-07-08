Принцеса Леонор супроводжувала батька-короля на заході: палац поділився фото

Батько та його дочка-спадкоємиця відвідали військовий захід, де відбулася церемонія Базової генеральної академії унтер-офіцерів у Таларні. Принцеса Астурійська знову вдягла армійську форму і розділила особливі моменти зі своїм батьком, з яким у неї дуже близькі стосунки. А у нещодавно створеному Instagram іспанськіої королівської родини поділилися знімками із заходу.

Цей дебют, що відбувся відразу після отримання принцеси звання кадета-прапорщика, передбачає, що спадкоємиця престолу зможе супроводжувати короля у більшій кількості військових заходів у майбутньому, якщо її військова підготовка це дозволить.

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Відомо, що наступний тиждень також буде насиченим для принцеси. Як оголосила королівська родина, Леонор вирушить до Барселони у вівторок, 9 липня, щоб головувати на церемонії вручення премії принцеси Жирони, яка цього року відзначає свою 15-ту річницю. До неї в поїздці приєднається її сестра інфанта Софія, а згодом і батьки – король Філіп VI та королева Летиція. Церемонія нагородження відбудеться 10 липня.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам розкішний образ принцеси Леонор, в якому вона з'явилася на заходах на честь 10-ї річниці правління її батька.

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