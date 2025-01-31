Принцеса Леонор у морському круїзі: палац опублікував нові захопливі світлини

В Instagarm іспанських монархів поділилися фото та відео, зняті на борту навчального судна "Хуан Себастьян де Елькано", на якому спадкоємиця престолу разом зі своїми однокурсниками з військово-морської школи в Марині. На початку січня король Філіп VI та королева Летиція провели дочку у плавання в порту міста Кадіс.

"Вправи, що виконуються принцесою Астурійською та іншими гардемаринами під час плавання на борту навчального судна "Хуан Себастьян де Елькано", такі як підйом на щогли, захоплення вітрил, позиціонування за допомогою секстанту або підготовка та обслуговування корабля до та після під час подорожі після кожної зупинки", — йдеться в підписі під відео.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Представлені й знімки, на яких видно, як Леонор піднімається на величезну висоту, виконуючи інструкції.

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Додому до Іспанії судно повернеться за півроку. Тож на публічних заходах іспанської королівської родини ми побачимо Леонор ще не скоро.

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