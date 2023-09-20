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Принцеса Леонор у військовій академії: королівська родина показала ексклюзивні кадри

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Принцеса Леонор у військовій академії: королівська родина показала ексклюзивні кадри

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Іспанська принцеса Леонор зараз проходить військову підготовку, а ми можемо заглянути "за лаштунки" та подивитися, як це відбувається.

17-річна дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції нещодавно стала студенткою Головної військової академії у Сарагосі. Там майбутня королева Іспанії проведе рік, перш ніж перейде до військово-морського училища, потім третій курс проведе в Головній повітряній академії. Спадкоємиця іспанського престолу, стане головнокомандувачем збройних сил, щойно зайде на престол. 

Принцеса Леонор / © Getty Images
Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

На одному зі знімків, зроблених під час навчань, видно, як принцеса усміхається разом зі своїми товаришами-кадетами, одягнена у форму та тримаючи в руках щось схоже на гвинтівку. На іншій фотографії вона позує з однокурсниками, одягнена в камуфляж та захисне спорядження.

Генеральна військова академія Сарагоси слідує строгому розкладу протягом тижня, але принцеса Леонор має можливість іноді повертатися додому на вихідних, тільки якщо вона не буде присутня на маневрах.

Принцеса Леонор / © Getty Images
Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

У жовтні Леонор виповниться 18 років. Ось що вона говорить з приводу свого навчання: "Я тільки-но закінчила середню школу і збираюся почати новий етап з періоду військової підготовки. Я щаслива, тому що знаю, наскільки іспанці цінують наші збройні сили. Це важливий момент у моєму житті, і я дуже схвильована і сповнена рішучості продовжувати вчитися і докладати всіх зусиль".

Принцеса Леонор / © Getty Images
Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
548
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