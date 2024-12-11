Принцеса Леонор вирушить в шестимісячний круїз: стали відомі подробиці

Стало відомо, що на початку січня старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI приєднається до навчального судна Juan Sebastián de Elcano і вирушить в круїз.

Це буде шестимісячне плавання, яке є частиною її навчального року у Військово-морському училищі, куди вона вступила у серпні минулого року.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Курс принцеси поєднує в собі теоретичне та практичне навчання. Після кількох місяців на базі в Марині, тепер настала її черга застосувати отримані знання, плаваючи в міжнародних морях, пише royalfamily.news.

Під час круїзу принцеса Леонор та її одногрупники відвідають шість іспанських міст та шість країн, включаючи Бразилію, Чилі, Перу, Колумбію, Домініканську Республіку та США.

Для Леонор це можливість поринути у морську дисципліну і водночас піти стопами попередніх поколінь її сім'ї, які також плавали на цьому історичному судні.

Подорож принцеси розпочнеться 11 січня у Санта-Крус-де-Тенерифі та Лас-Пальмасі, а звідти лайнер перетне Атлантику. Ймовірно, король та королева Іспанії приїдуть підтримати доньку.

Принцеса Леонор та її батько король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз Летиція та Філіпп перебувають з візитом в Італії.

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