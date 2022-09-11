Принцеса Лілібет на дитячих знімках: згадуємо рідкісні сімейні фотографії

8 вересня 2022 року пішла з життя королева Єлизавета II. Сьогодні труну з тілом монархині переправляють із Балморала до Единбурга, до Холірудського палацу. Ми вирішили згадати дитинство принцеси Єлизавети, яке закінчилося того дня, коли її батько Георг VI зійшов на престол замість свого брата, Едуарда VIII, що зрікся корони.
Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року в лондонському районі Мейфер, в резиденції графа Стратмор на Брютон-стріт, будинок №17. Сьогодні на стіні цього будинку встановлено меморіальну дошку з інформацією про те, що саме в цьому будинку народилася королева Британії, яка править нині. Вона була першою дитиною Єлизавети Боуз-Лайон і принца Альберта, в майбутньому короля Георга VI.
Принцеса Єлизавета з'явилася на світ в результаті операції кесарів-розтин. У процесі пологів у її матері Єлизавети Боуз-Лайон трапилися якісь ускладнення, і королеву-матір терміново прооперували. Все закінчилося добре завдяки роботі акушерів.
Принцеса росла звичайною дитиною, її батько не мав стати королем, і старшу його дочку, відповідно, теж не готували до майбутнього королівського життя. Майбутні король і королева носили титул герцога і герцогині Йоркських.
Принцеса Єлизавета любила в дитинстві кататися на велосипеді і від раннього віку сиділа в сідлі. Улюбленого поні їй подарував дідусь, король Георг V, поні звали Пеггі. До 6 років принцеса навчилася вправно сидіти в сідлі і майстерно робить це досі.
У дитинстві Єлизавета разом зі своєю сестрою Маргарет часто відвідували різні Національні виставки поні в Королівському сільськогосподарському холі і різні кінні змагання.
Крім коней, у принцеси було ще одне захоплення — собаки, а саме собаки породи коргі. Перший вихованець у королеви з'явився, коли їй було 7 років, відтоді Її Величність була власницею понад трьох десятків собак. Вперше побачивши собак цієї породи в будинку у маркізів Бата, куди вони всією сім'єю часто ходили в гості, принцеса Єлизавета полюбила їх назавжди. Крім коргі, Єлизавета розводила також спанієлів і лабрадорів.
Що цікаво, у її молодшої сестри принцеси Маргарет такої любові до собак не сталося. Сестри були дуже дружні в дитинстві, між ними часто траплялися непорозуміння вже в дорослому віці, коли принцеса Єлизавета стала королевою, але до самої смерті Маргарет її старша сестра була для неї опорою і підтримкою.
Дитинство принцеси Єлизавети закінчилося 1937 року, коли її батько принц Альберт став королем Великої Британії. Період не дуже довгого правління Георга VI (він правив лише 15 років) був непростим, що похитнуло його стан здоров'я. 1948 року у нього був діагностований рак легенів. Помер Георг VI 1952 року, його дочка тоді була з візитом в Кенії. Про смерть батька їй розповів чоловік Філіп. Єлизавета повернулася до Великої Британії вже королевою, її коронація відбулася 2 червня 1953 року.
Правила Єлизавета ІІ довгі 70 років. У червні 2022 року у Великій Британії відбулися масштабні святкування платинового ювілею її правління. Її Величність востаннє з'явилася на балконі Букінгемського палацу.
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