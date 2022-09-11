Принцеса Лілібет на дитячих знімках: згадуємо рідкісні сімейні фотографії

8 вересня 2022 року пішла з життя королева Єлизавета II. Сьогодні труну з тілом монархині переправляють із Балморала до Единбурга, до Холірудського палацу. Ми вирішили згадати дитинство принцеси Єлизавети, яке закінчилося того дня, коли її батько Георг VI зійшов на престол замість свого брата, Едуарда VIII, що зрікся корони.

Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року в лондонському районі Мейфер, в резиденції графа Стратмор на Брютон-стріт, будинок №17. Сьогодні на стіні цього будинку встановлено меморіальну дошку з інформацією про те, що саме в цьому будинку народилася королева Британії, яка править нині. Вона була першою дитиною Єлизавети Боуз-Лайон і принца Альберта, в майбутньому короля Георга VI.

Маленька принцеса Єлизавета зображена 1927 року. Фотографія зроблена, коли маленьку принцесу взяли на прогулянку територією Віндзорського замку. / Фото: Associated Press

Принцеса Єлизавета з'явилася на світ в результаті операції кесарів-розтин. У процесі пологів у її матері Єлизавети Боуз-Лайон трапилися якісь ускладнення, і королеву-матір терміново прооперували. Все закінчилося добре завдяки роботі акушерів.

Принцеса росла звичайною дитиною, її батько не мав стати королем, і старшу його дочку, відповідно, теж не готували до майбутнього королівського життя. Майбутні король і королева носили титул герцога і герцогині Йоркських.

Майбутні король і королева, Георг, герцог Йоркський і Єлизавета, герцогиня Йоркська зі своїми дочками, принцесами Єлизаветою і Маргарет 1932 року дивляться парад бойскаутів в Віндзорському замку, Беркшир. / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета зі своєю нянею на платформі вокзалу Кінгс-Крос збирається вирушити зі своїми королівськими бабусею і дідусем на різдвяні канікули до Сандрінгема, 1929 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета любила в дитинстві кататися на велосипеді і від раннього віку сиділа в сідлі. Улюбленого поні їй подарував дідусь, король Георг V, поні звали Пеггі. До 6 років принцеса навчилася вправно сидіти в сідлі і майстерно робить це досі.

Принцеса Єлизавета на своєму триколісному велосипеді, 1931 рік / Фото: Getty Images

У дитинстві Єлизавета разом зі своєю сестрою Маргарет часто відвідували різні Національні виставки поні в Королівському сільськогосподарському холі і різні кінні змагання.

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет відвідали Національну виставку поні в Королівському сільськогосподарському холі. На цьому знімку вони спостерігають за дитячими змаганнями. / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета їде верхи в Великому Віндзорському парку, 1930-ті роки. / Фото: Getty Images

Крім коней, у принцеси було ще одне захоплення — собаки, а саме собаки породи коргі. Перший вихованець у королеви з'явився, коли їй було 7 років, відтоді Її Величність була власницею понад трьох десятків собак. Вперше побачивши собак цієї породи в будинку у маркізів Бата, куди вони всією сім'єю часто ходили в гості, принцеса Єлизавета полюбила їх назавжди. Крім коргі, Єлизавета розводила також спанієлів і лабрадорів.

Єлизавета з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета в ложі герцогині на пантомімі "Дік Уїттінгтон" в театрі Lyceum, 6 лютого 1935 року. Принцеса Єлизавета і її молодша сестра принцеса Маргарет прийшли зі своєю матір'ю Єлизаветою, герцогинею Йоркською, на пантоміму.

Що цікаво, у її молодшої сестри принцеси Маргарет такої любові до собак не сталося. Сестри були дуже дружні в дитинстві, між ними часто траплялися непорозуміння вже в дорослому віці, коли принцеса Єлизавета стала королевою, але до самої смерті Маргарет її старша сестра була для неї опорою і підтримкою.

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Принцеси Єлизавета і Маргарет, 22 липня 1948 року / Фото: Associated Press

Дитинство принцеси Єлизавети закінчилося 1937 року, коли її батько принц Альберт став королем Великої Британії. Період не дуже довгого правління Георга VI (він правив лише 15 років) був непростим, що похитнуло його стан здоров'я. 1948 року у нього був діагностований рак легенів. Помер Георг VI 1952 року, його дочка тоді була з візитом в Кенії. Про смерть батька їй розповів чоловік Філіп. Єлизавета повернулася до Великої Британії вже королевою, її коронація відбулася 2 червня 1953 року.

Королева Єлизавета II в день своєї коронації, 1953 рік / Фото: Getty Images

Правила Єлизавета ІІ довгі 70 років. У червні 2022 року у Великій Британії відбулися масштабні святкування платинового ювілею її правління. Її Величність востаннє з'явилася на балконі Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Читайте також: