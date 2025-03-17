Принцеса Лілібет носить майже ідентичне вбрання, яке носила в дитинстві принцеса Євгенія

Знімком принцеси Лілібет та її батька принца Гаррі Меган Маркл поділилася у сторіз у своєму Instagram.

На початку цього місяця Меган поділилася одним із сімейних фото, на якому її дочка Лілі була зазнімкована на руках у свого батька принца Гаррі. Маленька трирічна принцеса мала вигляд майже точної копії своєї родички принцеси Євгенії, навіть її вбрання було у стилі 90-х.

Принц Гаррі з дочкою Лілібет / Фото: Instagram Меган Маркл

Ми знайшли схоже фото принцеси Євгенії у дитинстві. Знімок було зроблено у червні 1994 року під час спортивного дня у школі Upton House. Вона сидить на руках у своєї мами Сари Йоркської.

А на фото Меган, принцеса Лілібет одягнена у сірі легінси, прикрашені неоново-рожевими та жовтими квітами, які вона доповнила яскравим рожевим топом. Вбрання Лілі майже точно відповідає вбранню Євгенії на знайденій фотографії.

Принцеса Євгена на руках у мами Сари під час спортивного дня в школі Upton House, червень 1994 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як сестри Йоркські у дитинстві носили однакові сукні.

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