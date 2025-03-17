Принцеса Лілібет носить майже ідентичне вбрання, яке носила в дитинстві принцеса Євгенія

Знімком принцеси Лілібет та її батька принца Гаррі Меган Маркл поділилася у сторіз у своєму Instagram.
На початку цього місяця Меган поділилася одним із сімейних фото, на якому її дочка Лілі була зазнімкована на руках у свого батька принца Гаррі. Маленька трирічна принцеса мала вигляд майже точної копії своєї родички принцеси Євгенії, навіть її вбрання було у стилі 90-х.
Ми знайшли схоже фото принцеси Євгенії у дитинстві. Знімок було зроблено у червні 1994 року під час спортивного дня у школі Upton House. Вона сидить на руках у своєї мами Сари Йоркської.
А на фото Меган, принцеса Лілібет одягнена у сірі легінси, прикрашені неоново-рожевими та жовтими квітами, які вона доповнила яскравим рожевим топом. Вбрання Лілі майже точно відповідає вбранню Євгенії на знайденій фотографії.
Нагадаємо, раніше ми показували, як сестри Йоркські у дитинстві носили однакові сукні.
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