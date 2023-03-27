Принцеса Люксембурга Стефанія народила другу дитину: палац одразу розкрив стать та ім'я малюка

Раніше повідомлялося, що дитина має з'явитися на світ у квітні.

Хороші новини для королівської родини Люксембургу: принц Гійом та принцеса Стефанія привітали 27 березня о 10:04 (за місцевим часом) свою другу дитину. У пари народився хлопчик.

Принца назвали Франсуа Анрі Луї Марі Гійом. Він має вагу 3575 кг і зріст 53 см. Фото малюка поки що не показали.

"Принцеса Стефанія та дитина почуваються добре", — йдеться у заяві палацу.

Малюк став братом принца Шарля Люксембурзького, який народився у травні 2020 року.

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