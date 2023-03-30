Принцеса Люксембургу Стефанія та її чоловік показали перші фото своєї новонародженої дитини

27 березня у принца Гійома та принцеси Стефанії народився другий син.

Малюка назвали Франсуа Анрі Луї Марі Гійом. Королівська родина одразу потішила зацікавлених шанувальників та підданих інформацією про ім'я та вагу дитини, а за два дні показала вже й гарні фото хлопчика.

На знімках принцеса тримає свою дитину на руках і ніжно цілує. Принц Гійом сидить поруч із ними.

Також у галереї, опублікованій на сторінці палацу, є і портретні фото малюка, щоб подивитися їх – гортайте праворуч.

"Кронпринц та принцеса раді поділитися з вами першими фотографіями принца Франсуа. Вони глибоко вдячні за добрі повідомлення, які вони отримали з нагоди народження їхньої другої дитини. Ви можете продовжити надсилати їм повідомлення на сайті Monarchie.lu.", — йдеться під фото.

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