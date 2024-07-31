Принцеса Люксембургу Олександра з чоловіком та маленькою дочкою відвідала Олімпіаду

Єдина дочка великого герцога Анрі та великої герцогині Марії-Терези була присутня на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі разом із чоловіком.

Принцеса Олександра та Нікола Багорі приїхали повболівати за збірну Люксембургу на Олімпіаді. На заході до батьків приєдналася їхня маленька дочка Вікторія, яка народилася 14 травня 2024 року в Парижі. Мама тримала її в руках у спеціальному слінгу і накрила муслиновою пелюшкою від сонця.

33-річна принцеса Олександра мала невимушений вигляд у смугастому топі, джинсовій куртці та бейсболці, а її чоловік Ніколя був у синій футболці.

#Paris2024 — Ce dimanche, La Famille grand-ducale з rendu visite aux athlètes a #VillageOlympique avant d'assister à des compétitions à la #Concorde.

©COSL/LUXPRESS pic.twitter.com/yXjbzO2gYB — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) July 29, 2024

Також Олімпійські ігри у Парижі відвідує велика герцогиня Марія-Тереза та її чоловік герцог Люксембурзький Анрі.

Також раніше ми показали нове селфі королеви Нідерландів Максими з Олімпіади, вона приїхала до Парижа з родиною.

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