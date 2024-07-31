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Принцеса Люксембургу Олександра з чоловіком та маленькою дочкою відвідала Олімпіаду

Принцеса Люксембургу Олександра з чоловіком та маленькою дочкою відвідала Олімпіаду

Принцеса Люксембурзька Олександра та Ніколя Багорі / Фото: x.com/CourGrandDucale

Єдина дочка великого герцога Анрі та великої герцогині Марії-Терези була присутня на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі разом із чоловіком.

Принцеса Олександра та Нікола Багорі приїхали повболівати за збірну Люксембургу на Олімпіаді. На заході до батьків приєдналася їхня маленька дочка Вікторія, яка народилася 14 травня 2024 року в Парижі. Мама тримала її в руках у спеціальному слінгу і накрила муслиновою пелюшкою від сонця.

33-річна принцеса Олександра мала невимушений вигляд у смугастому топі, джинсовій куртці та бейсболці, а її чоловік Ніколя був у синій футболці.

Також Олімпійські ігри у Парижі відвідує велика герцогиня Марія-Тереза та її чоловік герцог Люксембурзький Анрі.

Також раніше ми показали нове селфі королеви Нідерландів Максими з Олімпіади, вона приїхала до Парижа з родиною.

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