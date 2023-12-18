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Принцеса Люксембурзька чекає на первістка: палац поділився подробицями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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632
Час на прочитання
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Принцеса Люксембурзька чекає на первістка: палац поділився подробицями

Олександра Люксембурзька та Ніколя Багорі / Фото: Getty Images

Принцеса Люксембурзька Олександра та Ніколя Багорі, які цього року зіграли весілля, оголосили, що чекають на первістка.

У королівському обліковому записі в Instagram опублікували офіційну заяву.

"Їхні Королівські Високості Великий Герцог і Велика Княгиня з величезною радістю повідомляють, що принцеса Олександра та пан Ніколя Багорі чекають на первістка.

Пологи заплановані на весну.

Великий Князь, Велика Княгиня, а також члени обох сімей поділяють це велике щастя".

Принцеса Олександра — єдина донька Великого герцога Люксембурзького Анрі та Марії-Терези Местре. У квітні 2023 року у пари відбулася цивільна реєстрація в мерії Люксембургу. А 29 квітня у Соборі Святого Трохима в Борм-ле-Мімозі у Франції вони повінчалися.

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