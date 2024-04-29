Принцеса Люксембурзька Олександра та Ніколя Багорі святкують першу річницю весілля

Громадянська церемонія розпису пари відбулася 22 квітня, а за тиждень – 29 квітня 2023 року – Олександра та Ніколя повінчалися у Борм-ле-Мімоза, у Франції.

Принцеса Люксембурзька Олександра та Ніколя Багорі / Фото: Getty Images

До вівтаря наречена того дня йшла у сукні з V-подібним вирізом на декольте, короткими рукавами та цікавим декором у зоні грудей від Elie Saab. У неї на голові була діамантова тіара-кольє великої герцогині Жозефіни Шарлотти, до якої кріпилася довга фата. У вухах у нареченої були лаконічні перлинні сережки, на зап'ясті браслет з перлів, а макіяж на обличчі був максимально натуральний.

Принцеса Люксембурзька Олександра та Ніколя Багорі / Фото: Getty Images

У грудні 2023 року подружжя оголосило, що чекає на народження первістка. Палац заявляв, що пологи заплановані на весну 2024 року, швидше за все на травень. Дитина стане восьмим онуком чи онукою для великого князя Анрі та великої княгині Марії Терези.

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