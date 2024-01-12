Принцеса Марі не буде присутня на церемонії сходження на престол короля Фредеріка X: у чому причина

Молодший брат Фредеріка – принц Йоагім приїде до палацу на урочисту церемонію, а його дружина принцеса Марі не відвідає захід.
У неділю Данія зустріне нових короля та королеву. Спадковий принц Фредерік та його дружина кронпринцеса Мері зійдуть на трон після зречення королеви Маргрете II.
Однак, незважаючи на те, що вступ на престол є історичною подією, у ньому візьмуть участь не всі члени данської королівської родини.
Принц Йоагім, молодший брат Фредеріка, візьме участь у заході сам, щоб підтримати свого брата. Як повідомляє Daily Mail, його дружина, принцеса Марі, і двоє їхніх дітей, 14-річний граф Генрік, і 11-річна графиня Афіна Монпеза, залишаться у Вашингтоні, де сім'я живе після того, як Йоагім став аташе оборонної промисловості в посольстві Данії.
"Принц Йоагім буде там, але діти ходять до школи, немає особливої причини бути там", - йдеться в заяві палацу. "Молодший син королеви Маргрете наступного дня покине Данію, щоб повернутися до свого дому в США", — коментує палац.
Січень є досить переломний місяць для данської королівської родини. Торік у січні королева Маргрете II вирішила позбавити чотирьох своїх онуків титулів Їхньої Королівської Високості. Принц Йоагім виступив проти рішення своєї матері, але, як кажуть, на те вони й королівські рішення, що після їхнього ухвалення обговорювати нічого.
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