Принцеса Марі не буде присутня на церемонії сходження на престол короля Фредеріка X: у чому причина

Молодший брат Фредеріка – принц Йоагім приїде до палацу на урочисту церемонію, а його дружина принцеса Марі не відвідає захід.

У неділю Данія зустріне нових короля та королеву. Спадковий принц Фредерік та його дружина кронпринцеса Мері зійдуть на трон після зречення королеви Маргрете II.

Принц Йоагім та принцеса Марі / Фото: Associated Press

Однак, незважаючи на те, що вступ на престол є історичною подією, у ньому візьмуть участь не всі члени данської королівської родини.

Принц Йоагім, молодший брат Фредеріка, візьме участь у заході сам, щоб підтримати свого брата. Як повідомляє Daily Mail, його дружина, принцеса Марі, і двоє їхніх дітей, 14-річний граф Генрік, і 11-річна графиня Афіна Монпеза, залишаться у Вашингтоні, де сім'я живе після того, як Йоагім став аташе оборонної промисловості в посольстві Данії.

"Принц Йоагім буде там, але діти ходять до школи, немає особливої причини бути там", - йдеться в заяві палацу. "Молодший син королеви Маргрете наступного дня покине Данію, щоб повернутися до свого дому в США", — коментує палац.

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

Січень є досить переломний місяць для данської королівської родини. Торік у січні королева Маргрете II вирішила позбавити чотирьох своїх онуків титулів Їхньої Королівської Високості. Принц Йоагім виступив проти рішення своєї матері, але, як кажуть, на те вони й королівські рішення, що після їхнього ухвалення обговорювати нічого.

Принц Йоагім із сім'єю / Фото: Getty Images

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