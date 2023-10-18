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Принцеса Марі-Шанталь оконфузилася на прийомі данської королівської родини

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Марі-Шанталь оконфузилася на прийомі данської королівської родини

Принцеса Марі-Шанталь та її чоловік принц Павлос / Фото: Getty Images

Спадкова принцеса Греції допустила помилку на галавечорі, присвяченому 18-річчю данського принца Крістіана.

55-річна королівська особа прибула на прийом до палацу Крістіансборг зі своїм 56-річним чоловіком спадковим принцом Павлосом. Вона була у пудрово-рожевій сукні від Mary Katrantzou зі складками на подолі. У сукні також були широкі рукави зі складками від ліктя донизу і високий комір з рюшами. Королівська особа зібрала волосся в зачіску, щоб продемонструвати приголомшливу срібну тіару грецької королеви Софії та одягла сережки з діамантами, і зупинила свій вибір на природному макіяжі. Принцеса одягла орден Святих Ольги та Софії з темно-синім поясом, який повісила на ліве плече, порушуючи давню традицію, повідомляє Hello!

Принцеса Марі-Шанталь та її чоловік принц Павлос / © Getty Images
Принцеса Марі-Шанталь та її чоловік принц Павлос / Фото: Getty Images

Орден був заснований королем Греції Георгом II 1936 року на згадку про його бабусю королеву Ольгу та матір королеву Софії. Його вручали жінкам королівської сім'ї та іншим дамам Греції за виняткові заслуги перед Батьківщиною та королівською сім'єю.

Пізніше, принцеса зауважила, що одягла орден неправильно і пересунула пояс на праве плече. Пара була серед багатьох європейських членів королівської родини, які приїхали до Копенгагену, щоб відсвяткувати день народження принца Крістіана.

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Дата публікації
Перегляди
99
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