Принцеса Марі-Шанталь оконфузилася на прийомі данської королівської родини

55-річна королівська особа прибула на прийом до палацу Крістіансборг зі своїм 56-річним чоловіком спадковим принцом Павлосом. Вона була у пудрово-рожевій сукні від Mary Katrantzou зі складками на подолі. У сукні також були широкі рукави зі складками від ліктя донизу і високий комір з рюшами. Королівська особа зібрала волосся в зачіску, щоб продемонструвати приголомшливу срібну тіару грецької королеви Софії та одягла сережки з діамантами, і зупинила свій вибір на природному макіяжі. Принцеса одягла орден Святих Ольги та Софії з темно-синім поясом, який повісила на ліве плече, порушуючи давню традицію, повідомляє Hello!

Принцеса Марі-Шанталь та її чоловік принц Павлос / Фото: Getty Images

Орден був заснований королем Греції Георгом II 1936 року на згадку про його бабусю королеву Ольгу та матір королеву Софії. Його вручали жінкам королівської сім'ї та іншим дамам Греції за виняткові заслуги перед Батьківщиною та королівською сім'єю.

Пізніше, принцеса зауважила, що одягла орден неправильно і пересунула пояс на праве плече. Пара була серед багатьох європейських членів королівської родини, які приїхали до Копенгагену, щоб відсвяткувати день народження принца Крістіана.

Корону Princess Marie-Chantal of Greece здійснено на деякий час те, що він був наповнений тарілку з Order of Saints Olga і Sophia над шибеником, як пишається. pic.twitter.com/csrWjZZNZ6 — RoyalArjan (@RoyalArjan) October 16, 2023

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