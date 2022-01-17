Принцеса Марі та принц Іоаким підтримали королеву Маргрете II під час урочистої події

Минулого тижня члени данської королівської родини збиралися разом з нагоди 50-річчя на троні королеви Маргрете II.

З нагоди золотого ювілею правління королева Маргрете II поклала вінок до могил своїх батьків — короля Фредеріка та королеви Інгрід у соборі Роскілле.

Разом з нею на заході були присутні її сини – кронпринц Фредерік з дружиною кронпринцесою Мері та принц Іоаким з дружиною принцесою Марі.

Принцеса Марі та принц Іоаким / Getty Images

Образ принцеси Мері ми вам вже показували тут, а сьогодні хочемо продемонструвати елегантний аутфіт Марі. Вона друга дружина принца Йоагіма, молодшого сина королеви Данії.

Королева Маргрете II / Getty Images

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Марі мала чудовий вигляд в небесно-блакитному пальті з поясом на талії та квітковій сукні під ним, поєднуючи вбрання із щільними чорними колготами та чорними туфлями-човниками на підборах. Принцеса була в капелюсі, в руках тримала блакитний маленький клатч, у вухах у неї виблискували сережки з камінням, а на грудях була пришпилена брошка та медаль. Вони з принцом Іоакимом йшли тримаючись за руки або Марі брала його під руку, тоді як кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік, як майбутні король і королева трималися більш офіційно. Нам ця четвірка нагадала Кейт Міддлтон та принца Вільяма та Меган Маркл та принца Гаррі у найкращі роки цієї королівської четвірки.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік, і принцеса Марі та принц Іоаким / Getty Images

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