Принцеса престолу, якого не існує розповіла, чи має вона стосунки з данським принцем Крістіаном

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що спадкоємець данського престолу – 17-річний принц Крістіан – зустрічається з 18-річною сицилійською принцесою Марією К'ярою де Бурбон, герцогинею Капрі. Згодом дівчина сама вирішила публічно прокоментувати ці чутки.

Принц Крістіан — старша дитина кронпринца Фредеріка і кронпринцеси Мері, а також онук королеви Маргрете II. Колись хлопець має стати королем Данії.

Нині у пресі активно обговорюють особисте життя принца. Принцеса престолу, якого не існує Марія Кьяра у своєму Instagram дала відповідь на питання, яке хвилює всіх королівських шанувальників.

"Я хотіла б внести ясність щодо необґрунтованих чуток, які ходять про мене. Ми з принцом Крістіаном підтримуємо близьку дружбу. Однак була поширена деяка недостовірна інформація. Спочатку ця ситуація змусила мене усміхнутися, проте згодом ці чутки вийшли за межі здорового глузду і почали розходитися з реальністю. Я вважаю, що настав час покласти край цим чуткам. Коли в моєму житті відбудуться важливі події, я буду рада поділитися ними з вами. Нам усім подобається мріяти про казки, але що дійсно важливо, то це реальність", — написала Кьяра.

Нагадаємо, чутки про роман пари виникли після того, як сестра Кьяри принцеса Марія Кароліна опублікувала фотографію, на якій вони позують поруч із принцом на Гран-прі Монако у травні.

18-річна Марія Кьяра де Бурбон – дочка Карло Бурбон-Сицилійського та Камілли Крочані – дочки італійського промислового мільярдера. Батько Кьяри – хрещений батько молодшої сестри Крістіана, принцеси Жозефіни.

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