Принцеса Олександра на садовій вечірці: сестра королеви Єлизавети II вітала гостей

Королева Єлизавета II вирішила не відвідувати цього року садові вечірки у Букінгемському палаці. А ось її двоюрідна сестра зробила це вчора із задоволенням.

85-річна принцеса Олександра разом із герцогинею Кембриджською, графинею Вессекською Софі та принцом Едвардом була присутня на вчорашній садовій вечірці.

Герцогиня Кембриджська, принц Едвард та графиня Софі / Фото: Associated Press

Принцеса Олександра була у ніжно-рожевому піджаку та спідниці міді у великий горох та блузці в тон із краваткою. Вона одягла крислатий капелюх, що ідеально пасував до образу, білі рукавички і в'язала з собою маленький бежевий клатч. Також образ принцеси доповнювали перлинні прикраси – сережки та чокер на шиї, а на грудях була пришпилена брошка.

Принцеса Олександра / Фото: Getty Images

Принцеса Олександра не часта гостя світських заходів, мабуть, це пов'язано із її віком. Але садову вечірку не пропустила.

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