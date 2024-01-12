Принцеса Шарлотта – головна зірка школи Ламбрук: чому всі у захваті від дочки Уельських

Принцесі Шарлотті цього року виповниться дев'ять років. Дівчинка разом зі своїми братами – принцами Джорджем та Луї – навчається у школі Ламбрук, куди всі троє перейшли після того, як родина переїхала з Лондона до Віндзора.

Джерело, яке побажало залишитися не названим, заявило, що принцеса Шарлотта дуже популярна в школі, і все це завдяки кільком ключовим якостям, пише express.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

"Вони прекрасні діти. Шарлотта така добра та доброзичлива, та інші діти її обожнюють. Вона мила з дітьми молодшого віку і дуже популярна. Джордж теж здається гарним хлопчиком, а у маленького Луї стільки енергії", — розповідає джерело.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Також повідомляється, що Кейт та Вільям Уельські намагаються відвідувати усі спортивні шкільні заходи своїх дітей. А якщо вони особисто не можуть бути присутніми, то це робить нянька дітей Марія Тереза Борралло.

Принцеса Шарлотта з братом принцом Джорджем / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, що принцеса Шарлотта є найбагатшою королівською онукою і докладніше розповідали про те, чим володіє маленька дівчинка.

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