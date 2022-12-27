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Принцеса Шарлотта має дивовижну схожість із племінницею королеви Єлизавети II (фото)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1576
Час на прочитання
1 хв
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Принцеса Шарлотта має дивовижну схожість із племінницею королеви Єлизавети II (фото)

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесу Шарлотту – дочку Кейт та Вільяма – часто порівнюють з юною королевою Єлизаветою II. Але є ще одна королівська особа, на яку 7-річна Шарлотта дуже схожа.

Цього року принц та принцеса Уельські взяли із собою на службу всіх трьох дітей – принців Джорджа та Луї та принцесу Шарлотту. І пильні королівські шанувальники помітили схожість юної принцеси з племінницею покійної королеви Єлизавети II – Сарою Чатто – дочкою сестри королеви принцеси Маргарет.

Користувач RoyalFamilyGB у твітері опублікував дитячий знімок Сари та фото принцеси Шарлотти, на якому помітна їхня неймовірна схожість.

На інших фото сім'ї, де Сара ще дитина – схожість не так сильно помітна, але все ж таки вона є, адже дівчатка родички.

Леді Сара Чатто (ліворуч) / © Getty Images
Леді Сара Чатто (ліворуч) / Фото: Getty Images
Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Сарі Чатто зараз 58 років, вона доводиться двоюрідною сестрою королю Чарльзу III і веде не світський спосіб життя. Вона художниця. І лише зрідка відвідує заходи разом з іншими членами королівської сім'ї.

Принцеса Маргарет зі своїми дітьми / © Getty Images
Принцеса Маргарет зі своїми дітьми / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1576
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