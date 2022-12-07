Принцеса Шарлотта може отримати цікавіший титул, але тільки за двох умов

Нещодавно у британських ЗМІ почали обговорювати можливий новий титул для принцеси Шарлотти – дочки принца та принцеси Уельських. Пишуть, що король хоче надати їй титул герцогині Единбурзької.

Кажуть, принцеса може здобути новий титул від короля Чарльза III на знак емоційної данини до королеви. Раніше цей титул, передбачалося, мав отримати молодший брат короля Чарльза, принц Едвард. Але не все так однозначно.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Принцу Едвардові титул обіцяв його батько принц Філіп, останній власник титулу герцога Единбурзького. Існувала навіть певна домовленість, згідно з якою Чарльз, вступивши на трон, надасть цей титул братові. Але коронація поки що не відбулася, хоча надавати титули король може вже, як суверен.

Що стосується принцеси Шарлотти, то їй також пророкують інший важливіший титул у майбутньому — титул королівської принцеси, який від 1987 року належить принцесі Анні. Видання express.co.uk вважає, що коли її батько принц Вільям стане королем, його дочка може здобути титул королівської принцеси, але тільки в тому випадку, якщо його попередньої володарки – принцеси Анни – вже не буде серед живих. Нині Анні 72 роки.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

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Титул королівської принцеси зазвичай надається старшій дочці суверена і належить принцесі Анні від 1987 року. Він зберігається протягом усього життя власника, і саме з цієї причини Шарлотта не успадкує його автоматично, як тільки Вільям стане королем, якщо його тітка все ще буде жива на момент його вступу на престол.

Нагадаємо, до принцеси Анни титул належав дочці короля Георга V (дідуся королеви Єлизавети II) принцесі Мері. Вона носила його до 1965 року. Титул залишався вакантним протягом 22 років, перш ніж королева дарувала його принцесі Анні 13 червня 1987 року.

Принцеса Мері, королівська принцеса та єдина дочка короля Георга V та королеви Марії у Гарвуд-гаусі, 1925 рік / Фото: Getty Images

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