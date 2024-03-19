Принцеса Шарлотта: що спільного у дочки Уельських із її дідом – королем Чарльзом

Принцеса Шарлотта – єдина дочка принца Вільяма та принцеси Кейт Уельських. Цього року дівчинці виповниться 9 років.

Шарлотта народилася 2 травня 2015 року в госпіталі Святої Марії в Лондоні, там же з'явилися на світ і двоє її братів – принц Джордж і принц Луї.

Повне ім'я принцеси Шарлотти – Шарлотта Елізабет Діана, а її повний офіційний титул – Її Королівська Високість принцеса Шарлотта Уельська, згідно з титулом її батьків.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Імена Шарлотти зворушливо вшановують трьох членів королівської родини. По-перше, її діда короля Чарльза III, оскільки Шарлотта – це жіноча версія імені Чарльз. Її друге ім'я Єлизавета, на честь прабабусі королеви Єлизавети II і третє - Діана – на честь бабусі принцеси Діани.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

До речі, вдома принцесу Шарлотту називають просто Лотті – це скорочена версія її повного імені. Як королеву Єлизавету II у дитинстві називали Лілібет. А її правнучку принцесу Лілібет Сасекську – просто Лілі.

Читайте також: