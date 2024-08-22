Принцеса Шарлотта сходила на шопінг зі своєю двоюрідною бабусею герцогинею Софі: що про це відомо

9-річна дочка принцеси Кейт та принца Вільяма чудово проводить час зі своєю двоюрідною бабусею – герцогинею Единбурзькою Софі, стверджують інсайдери.

Королівське джерело повідомило The Sun, що принцеса Шарлотта здійснила прогулянку по магазинах з герцогинею Единбурзької та її дочкою леді Луїзою Віндзор у Лондоні. Пишуть, що Шарлотта у добрих, теплих стосунках з герцогинею Софі та її дочкою, а леді Луїза обожнює Шарлотту, щоправда проводить із нею не так багато часу, оскільки навчається в університеті Сент-Ендрюс у Шотландії, де, до речі, навчалися Кейт та Вільям.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Інсайдери розповіли, що принцеса та герцогиня їздять за покупками до Челсі та Найтсбріджа. "Між Софі та її внучатою племінницею існує дійсно теплий зв'язок, що дуже зворушливо", — йдеться у повідомленні. А мама Шарлотти, принцеса Кейт, дуже задоволена близькими стосунками своєї доньки з Софі, які стали для неї необхідними під час її відновлення від раку, який обмежив її власні виходи у світ.

Герцогиня Софі та принцеса Шарлотта з принцом Луї / Фото: Getty Images

Нагадаємо, літні канікули родина Уельських проводить у Шотландії з королем Чарльзом та іншими родичами.

Кейт та Вільям Уельські з трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Associated Press

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