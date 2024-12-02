Принцеса Шарлотта успадкувала один талант від своєї прабабусі королеви Єлизавети II: що це

Єдина донька принца Вільяма та принцеси Кейт успадкувала один талант від своєї покійної прабабусі королеви Єлизавети II.
Крім того, що Шарлотта, як і її покійна бабуся принцеса Діана, захоплюється балетом, дівчинка також успадкувала дивовижний талант від своєї прабабусі — королеви Єлизавети ІІ.
Королівський письменник Філ Дампір розповів про це журналу Hello!.
"Мені сказали, що Шарлотта також успадкувала від покійної королеви блискучу здатність копіювати голоси видатних діячів. Це має стати в пригоді на Різдво, коли члени королівської родини зберуться ввечері в Сандрінгемі, щоб пограти в шаради".
Королева Єлизавета доводила свою сім'ю до сліз, пародіюючи політиків, включно з президентами США і не лише, каже королівський експерт.
А нещодавно принц Вільям, нагадаємо, поділився новим захопленням свого 6-річного сина принца Луї. Виявляється, молодий принц навчається грати на барабанах, а його батько, розповідаючи про це, заявив, що тепер йому часто доводиться затуляти вуха.
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