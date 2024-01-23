Принцеса Шарлотта успадкує одну особливу прикрасу своєї бабусі – принцеси Діани: що це

Коли єдиній дочці принца Вільяма та принцеси Кейт – принцесі Шарлотті – виповниться 18 років, вона отримає доступ до палацових коштовностей.

Королівські інсайдери кажуть, що юна принцеса отримає право успадкувати безцінну сімейну реліквію своєї бабусі принцеси Діани — приголомшливу тіару, яку носила покійна принцеса Уельська в день свого весілля 1981 року, коли виходила заміж за тодішнього принца Чарльза.

Тіара Спенсерів / Фото: Getty Images

Статус принцеси Шарлотти як старшої онучки принцеси Діани означає, що вона матиме право першою обирати, які скарби вона успадкує у віці 18 років, пише express.

Вважається, що вік принцеси Шарлотти, а також її вище становище в королівській лінії спадкування дадуть їй перевагу перед дочкою принца Гаррі - принцесою Лілібет, якій лише два роки.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Знаменита тіара Спенсерів, яка, безсумнівно, є найдорожчою сімейною реліквією, що належить сім'ї Спенсерів, зараз перебуває в сімейному будинку Althorp House і нею опікується молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер.

Принцеса Діана та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

В інтерв'ю GoodToKnow королівське джерело розповіло: "Вільям близький зі своїм дядьком і запитав, чи можна колись подарувати Шарлотті тіару. Принц Уельський чудово знає, що граф має власних дочок, але вони обоє погодилися, що ця культова прикраса Діани належить її першій онучці".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше історію фамільної прикраси, яка не принесла принцесі Діані щастя у шлюбі з Чарльзом.

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