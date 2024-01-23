Принцеса Шарлотта успадкує одну особливу прикрасу своєї бабусі – принцеси Діани: що це

Коли єдиній дочці принца Вільяма та принцеси Кейт – принцесі Шарлотті – виповниться 18 років, вона отримає доступ до палацових коштовностей.
Королівські інсайдери кажуть, що юна принцеса отримає право успадкувати безцінну сімейну реліквію своєї бабусі принцеси Діани — приголомшливу тіару, яку носила покійна принцеса Уельська в день свого весілля 1981 року, коли виходила заміж за тодішнього принца Чарльза.
Статус принцеси Шарлотти як старшої онучки принцеси Діани означає, що вона матиме право першою обирати, які скарби вона успадкує у віці 18 років, пише express.
Вважається, що вік принцеси Шарлотти, а також її вище становище в королівській лінії спадкування дадуть їй перевагу перед дочкою принца Гаррі - принцесою Лілібет, якій лише два роки.
Знаменита тіара Спенсерів, яка, безсумнівно, є найдорожчою сімейною реліквією, що належить сім'ї Спенсерів, зараз перебуває в сімейному будинку Althorp House і нею опікується молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер.
В інтерв'ю GoodToKnow королівське джерело розповіло: "Вільям близький зі своїм дядьком і запитав, чи можна колись подарувати Шарлотті тіару. Принц Уельський чудово знає, що граф має власних дочок, але вони обоє погодилися, що ця культова прикраса Діани належить її першій онучці".
Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше історію фамільної прикраси, яка не принесла принцесі Діані щастя у шлюбі з Чарльзом.
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