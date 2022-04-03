Принцеса Шарлотта йде стопами своєї прабабусі королеви Єлизавети II

Трохи добрих новин із життя членів британської королівської сім'ї.

Нещодавно ми бачили, що принц Вільям та герцогиня Кетрін разом зі старшими дітьми відвідували службу пам'яті на честь принца Філіпа. Принцеса Шарлотта тоді багатьох зачарувала, як і завжди.

Принцеса Шарлотта з братом Джорджем та батьками / Associated Press

Про те, як Шарлотта схожа на свою прабабусю королеву Єлизавету II не говорив лише лінивий. Виявляється, дівчинка успадкувала і любов королеви до коней. Видання Mirror повідомляє, що принцеса Шарлотта займається верховою їздою разом зі своїми братами – принцом Джорджем та принцом Луї. Кажуть, що всі троє стали "завзятими вершниками" і всі скачуть на своїх перших поні.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Associated Press

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Associated Press

Вважається, що вони почали відточувати свої навички верхової їзди у своєму будинку в Норфолку Амнер Холл під час карантину під час пандемії минулого року. Принцеса Єлизавета, як відомо, почала займатися верховою їздою у віці трьох років і донедавна їздила верхи. Цього місяця їй виповниться 96 років, і вона, звичайно, вже відмовилася від цього захоплення зі зрозумілих причин.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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