Принцеса Шарлотта зачарувала публіку дорогою на різдвяну службу

Дочка Кейт та Вільяма Уельських була в центрі уваги не менше, ніж її молодший брат принц Луї.

8-річна дівчинка була у двобортному болотно-зеленому пальті, чорних колготах та чорних лакованих балетках. Довге русяве волосся дівчинки було розпущене, а ззаду мама Кейт заплела їй кілька кіс, які зав'язала чорною стрічкою.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Проходячи повз людей, що прийшли, принцеса Шарлотта підійшла до них привітатися і трохи поговорити. Дівчинка добре знає свою роль у королівській сім'ї і дотримується правил і традицій.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, її молодшому братові – принцу Луї, від якого публіка зазвичай у захваті, цього разу батьки дозволили порушити одну традицію, про яку тепер усі говорять.

Принц і принцеса Уельські на службі у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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