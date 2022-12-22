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Принцеса Софія одягла не найвдалішу сукню на різдвяний концерт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1258
Час на прочитання
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Принцеса Софія одягла не найвдалішу сукню на різдвяний концерт

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Шведський принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія відвідали концерт "Різдво у Васастан" у церкві Густава Васа в Стокгольмі.

38-річна принцеса Софія та 43-річний принц Карл Філіп йшли на захід, тримаючись за руки. Як бачимо, і членам шведської королівської родини не забороняє протокол триматися за руки, хоча, можливо, вся справа в тому, що принц Карл не є спадкоємцем трону.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images
Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Принц був у сірому костюмі та білій сорочці доповнивши свій образ синьою краваткою. А його дружина і мати їхніх трьох дітей одяглася в чорно-синю сукню з тонким поясом на талії, а в руці тримала синій оксамитовий клатч.

Принцеса мала гарне укладання локонами, насичений макіяж очей зі стрілками на повіках і бежевий блиск на губах. Софі мала гарний вигляд, хоча ця сукня, відверто кажучи, не найкращий її вибір.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / © Getty Images
Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на церемонії вручення Нобелівської премії, яка нещодавно відбулася у Стокгольмському концертному залі, принцеса Софія з'явилася в зшитій на замовлення сукні Ida Lanto Couture ніжного блакитного відтінку з горловиною та довгими рукавами і її вигляд був набагато ефектнішим. 

Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1258
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