Принцеса Софія та принц Карл Філіп оголосили ім'я своєї новонародженої дочки

Принцеса Софія та принц Карл Філіп, які 7 лютого стали батьками вчетверте, оголосили ім'я своєї довгоочікуваної дочки.

У понеділок, 10 лютого, в Кунглі відбулося засідання ради на якому Його Величність Король повідомив уряду, що дитина, яка є восьмою в черзі на престол, отримала ім'я Інес Марі Ліліан Сільвія, а називатимуть її Інес.

Принцесі Інес подарований титул герцогині Вестерботтен, йдеться у заяві на офіційному сайті королівської родини.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп не поділилися фото доньки і, ймовірно, зроблять це пізніше.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп із синами / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Нагадаємо, нещодавно вдруге мамою стала принцеса Йоркська Беатріс. Вона теж народила дочку (вже другу) та показала її перше фото.

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