Принцеса Софія та принц Карл Філіп оголосили ім'я своєї новонародженої дочки

Принцеса Софія та принц Карл Філіп, які 7 лютого стали батьками вчетверте, оголосили ім'я своєї довгоочікуваної дочки.
У понеділок, 10 лютого, в Кунглі відбулося засідання ради на якому Його Величність Король повідомив уряду, що дитина, яка є восьмою в черзі на престол, отримала ім'я Інес Марі Ліліан Сільвія, а називатимуть її Інес.
Принцесі Інес подарований титул герцогині Вестерботтен, йдеться у заяві на офіційному сайті королівської родини.
Принцеса Софія та принц Карл Філіпп не поділилися фото доньки і, ймовірно, зроблять це пізніше.
Нагадаємо, нещодавно вдруге мамою стала принцеса Йоркська Беатріс. Вона теж народила дочку (вже другу) та показала її перше фото.
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