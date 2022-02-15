Принцеса у кедах: Євгенія Йоркська поділилася фото з романтичної прогулянки з чоловіком

Принцеса у кедах: Євгенія Йоркська поділилася фото з романтичної прогулянки з чоловіком

Принцеса Євгенія зараз перебуває в США в гостях у свого двоюрідного брата принца Гаррі та його дружини Меган.

Але вчора в День всіх закоханих, принцеса Йоркська опублікувала в Instagram фотографію, де вони з її чоловіком Джеком Бруксбенком заскочені в саду квітучої сакури.

Принцеса одягнена у чорну футболку, спортивні штани, у неї на талії зав'язана кофта, а взута Євгенія у білі кеди Converse. У принцеси розпущене волосся, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Обличчя до речі, майже не видно, через те, що зображена Євгенія під квітучими деревами. Її чоловік був у чорному светрі та джинсах.

Нагадаємо, у неділю Євгенія та принц Гаррі відвідали Суперкубок у Лос-Анджелесі. Королівських родичів зазнімкували на стадіоні SoFi у приватній ложі.

А ще раніше у лютому принцеса Йоркська показувала фото на честь першого дня народження її сина Августа. 9 лютого хлопчику виповнився один рік.

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