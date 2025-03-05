Принцеса Уельська готується до особливого заходу: палац зробив заяву

Принцеса Уельська готується до важливого заходу, повідомили у Букінгемському палаці.
У понеділок, 10 березня, принцеса Кейт візьме участь у великому заході разом із принцом Вільямом, королем Чарльзом та королевою Каміллою. Вони відвідають щорічну службу на честь Дня Співдружності. Минулого року Кетрін пропустила захід, оскільки проходила лікування від раку, як і король Чарльз.
Відомо, що на заході з'явиться також сестра короля – принцеса Анна та герцог та герцогиня Глостерські. Служба відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Зазначимо, що принцеса Уельська поступово повертається до виконання королівських обов'язків після торішньої перерви для проходження профілактичної хіміотерапії. Нещодавно разом із принцом Вільямом вона відвідала Південний Уельс, де їх дуже тепло вітала публіка.
На тому ж заході Кейт та Вільям продемонстрували свої кулінарні навички.
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