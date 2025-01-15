Принцеса Уельська готується до повернення на червону доріжку: де з'явиться Кейт

Вже наступного місяця королівські шанувальники матимуть змогу побачити принцесу Уельську на першому публічному світському заході за минулий рік.

Йдеться про церемонію вручень премій BAFTA, гостями якої Кейт та її чоловік принц Вільям є щороку. Минулого року принцеса Уельська пропустила церемонію через проблеми зі здоров'ям.

Цьогорічний захід відбудеться 16 лютого 2025 року і очікується, що принцеса Кейт приєднається до свого чоловіка Вільяма, який є президентом BAFTA, у лондонській Королівській фестивальній залі.

Принц Вільям та принцеса Кейт на церемонії BAFTA 2023 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, востаннє публіка бачила Кейт на церемонії BAFTA 2023 роre, тоді принцеса перешила білу сукню Alexander McQueen, яку вона вперше одягла на церемонію вручення премії 2019 роre, зберігши вірність своїй прихильності до принципів сталого розвитку.

Раніше ми згадували інші образи принцеси Уельської на церемонії BAFTA.

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