Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям оголосили важливу новину

Це сталося після візиту принцеси до Королівського госпіталя Марсден, який спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань у Лондоні.

Принц і принцеса Уельські оголосили про свій новий патронаж. Вони стали покровителями лікарні Marsden, де 43-річна Кейт проходила лікування від раку більшу частину 2024 року.

Сьогодні Кенсінгтонський палац оголосив, що Кейт та Вільям стали спільними покровителями фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Принц Вільям протягом багатьох років підтримував тісні стосунки з Королівською лікарнею Марсдена в Лондоні, оскільки 2007 року його було призначено її президентом — раніше цю посаду обіймала його покійна мати, принцеса Діана.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Про патронаж було оголошено у вівторок, після візиту принцеси Уельської до госпіталя. Зазначимо, під час візиту Кейт хотіла подякувати команді лікарів та персоналу клініки за їхню роботу та турботу, а також підтримати пацієнтів. Приїхавши до лікарні, Кейт сказала, що відчула радість від того, що змогла зайти в середину через головний вхід.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Читайте також: