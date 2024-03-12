Принцеса Уельська на своїй першій фотографії після операції з'явилася без обручки

У День матері, який святкували у Великій Британії 10 березня, принц та прицнеса Уельські поділилися новою фотографією.

Це перший знімок принцеси Уельської, який показали публіці після того, як Кенсінгтонський палац оголосив, що їй зробили операцію на черевній порожнині у січні 2024 року.

Принцеса Кейт обрала невимушений і стриманий образ, коли вона позувала для фото, притискаючись до своїх дітей на території їхнього маєтку Анмер-гол в Норфолку. У неї було розпущене довге волосся, на обличчі був дуже легкий макіяж та усмішка.

Одягнена вона була у простий светр, джинси та куртку. І не стала носити обручку та заручальну каблучку, що дає нам можливість припускати, що в повсякденному житті Кетрін каблучки не носить так само, як і її чоловік Вільям, який не носить обручку зовсім.

Обручка і каблучки принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Діти Кетрін оточили її з усіх боків. Принц Луї та принцеса Шарлотта були у светрі та кардигані від французького бренду Cyrillus Official, на Луї були чорні джинси, а Шарлотта одягла картатую спідницю. Принц Джордж був у синьому джемпері та обіймав маму ззаду.

У підписі до знімку, автором якого став принц Вільям, залишили підпис: "Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Бажаю всім щасливого Дня матері. С".

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