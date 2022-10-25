Принцеса Уельська очолила новий рейтинг у Великій Британії

Принцеса Уельська очолила новий рейтинг і була названа людиною, яка є взірцем для наслідування жінками 2022 року.

У загальнонаціональному опитуванні в рамках кампанії Girls Out Loud, яка намагається об'єднати та надихнути дівчат по всій країні, саме принцеса Кетрін посіла перше місце в рейтингу, залишивши далеко позаду інших королівських осіб – королеву-консорта Каміллу, яка набрала 18 відсотків голосів, та Меган, герцогиню Сассекську, за яку проголосувало 17 відсотків респондентів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

В національному опитуванні принцеса Уельська набрала 35 відсотків голосів, що принесло їй перше місце. Серед інших кандидатів були експрем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс, співачка Рошель Г'юмс та акторка Емма Вотсон, пише express.

Королівські шанувальники абсолютно згодні з думкою, що принцеса Уельська багатьох надихає. Ось що пишуть користувачі твітера:

"Останні два з половиною роки вона була для нас світлом, що сяє, королевою жінок, якою має намагатися стати кожна дівчинка. Вона шляхетна розумна і класна".

"Ця краса Кетрін, принцеси Уельської, вона виходить зсередини".

Принцеса Уельська, Кетрін / Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма, яка одного разу має стати королевою-консортом, коли її чоловік зійде на престол після свого батька короля Чарльза, зараз дуже популярна у Великій Британії, і щоразу, виходячи на публіку демонструє, що вона точно перебуває на своєму місці.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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