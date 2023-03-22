Принцеса Уельська одягла сережки за 333 тисячі гривень: який вони мають вигляд

Учорашній діловий образ, який принцеса Уельська продемонструвала на публіці, шанувальники дуже хвалять. Особливо публіці сподобалися сережки, які цього разу вигуляла Кетрін.

Принцеса відвідала штабквартиру NatWest у Лондоні, вирішивши зосередитися на лідерах бізнесу та фінансів на наступному етапі своєї кампанії, щоб наголосити на важливості ранніх років розвитку дітей.

Цього дня на Кейт був молочний жакет від Alexander Mcqueen, штани-дудочки від LK Bennett та туфлі Gianvito Rossi на підборах. Образ свій принцеса Уельська підкреслила невеликими сережками-кільцями Asprey London з дубовим листям, вартість яких оцінюється в 9031 доларів (333 тисячі гривень).

Сережки принцеси Уельської Asprey London / Фото: https://www.asprey.com

Історично бренд Asprey був відомий ювелірними колекціями натуралістичних форм. Колекція Woodland є сучасним відображенням цього, будучи (як випливає з назви), натхненною англійським лісом. Дуб, зокрема, є мотивом, що повторюється, як у формі дубового листя, так і у використанні текстур, що нагадують дубову кору.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Сережки з переплетеного дубового листя з 18-каратного золота та діамантів Кейт вперше одягла 2018 року і з того часу вони серед її улюбленців.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше в матеріалі ми розповідали про улюблені прикраси, які найчастіше носить принцеса Уельська.

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