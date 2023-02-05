Принцеса Уельська опублікувала зворушливе дитяче фото

Принцеса Уельська продовжує роботу над просуванням своєї нової кампанії щодо важливості раннього розвитку дітей. У їхньому із принцом Вільямом акаунті в Instagram Кейт поділилася своїм дитячим знімком.

Принцеса Уельська пропагує важливість перших років життя дитини, і поділилася невиданою раніше фотографією себе в дитинстві, де зображена разом із батьком Майклом Міддлтоном.

"Обличчя - найкраща іграшка для дитини. У вівторок ми запустили #ShapingUs, щоб привернути увагу до життєво важливої ролі, яку наші ранні роки грають у формуванні решти нашого життя.

У ці вихідні ми будемо раді, якщо ви все проведете час зі своїми друзями, сім'ями, колегами та спільнотою, розповідаючи про своє раннє дитинство та про те, як воно вплинуло на ваше життя.

Я сподіваюся, що ви також подумаєте про те, щоб приєднатися до мене та поділитися своєю фотографією перед своїм п'ятим днем ​​народження, щоб допомогти у цих розмовах, а також поділитися усмішками та спогадами", - написала у підписі до фото Кетрін і доповнила, що кадр був зроблений її мамою Керол.

Раніше в 41 день народження принцеси Уельської ми збирали для вас добірку фотографій і показували, який вигляд мала Кетрін в дитинстві.

Читайте також: