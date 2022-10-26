Принцеса Уельська отримала дуже незвичайний патронаж

У вівторок Букінгемський палац оголосив, що 40-річна принцеса Кетрін офіційно підтримає майбутню експедицію пані капітана Пріти Чанді через Антарктиду як покровителька.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Чанді, офіцерка і фізіотерапевтка, яка нині служить у британській армії, сподівається стати першою жінкою, яка сама і без підтримки перетне Антарктиду в подорожі довжиною понад 1000 миль (1600 кілометрів). Чанді ставить перед собою амбітне завдання надихнути майбутні покоління повірити в себе, підштовхнути себе та розширити свої можливості на свіжому повітрі.

Як пише People, минулої зими дослідниця увійшла в історію як перша кольорова жінка, яка наодинці і без сторонньої допомоги досягла Південного полюса, пройшовши 700 миль за 40 днів. На знак визнання її досягнень вона була нагороджена орденом Британської імперії у списку почесних нагород королеви Єлизавети ІІ.

Пріта Чанді / Фото: Getty Images

Тепер жінка планує підкорити Антарктиду. В подорож вона вирушить на початку листопада з метою перетнути крижаний континент за 75 днів. Чанді також йтиме з упевненістю, що принцеса Кейт вболіватиме за неї всю дорогу.

"Моя мета в цій експедиції завжди полягала в тому, щоб надихнути людей розсунути свої кордони. Я хочу взяти людей із собою в цю подорож, щоб допомогти їм повірити, що немає нічого неможливого", — сказала Чанді у своїй заяві. — "Це абсолютний привілей — мати принцесу Уельську як покровительку".

Принцеса Уельська ж наголосила, що рада бути покровителькою такої ініціативи і підтримуватиме пані капітана.

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