Принцеса Уельська отримала нагороду за фото, яке зробила для королеви Камілли

Принцеса Уельська є фотографом-аматором, але її талант був високо оцінений професійними експертами.

Портрет королеви Камілли зроблений Кейт отримав престижну нагороду.

Повідомляється, що фотографію було зроблено 2022 року в саду будинку Рея Мілла — заміського маєтку Камілли в Лакоку, Вілтшир. За цю роботу Кетрін отримала нагороду PPA Awards у категорії "Обкладинка року". Портрет королеви Камілли, нагадаємо, з'явився на обкладинці спеціального королівського видання Country Life.

Тоді Камілла знялася для обкладинки журналу як запрошена редакторка, щоб відсвяткувати своє 75-річчя та 125-річчя журналу.

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На знімку Камілла зображена у квітучому саду, сидячи на лавці та стискаючи в руці лоток, наповнений пеларгоніями. Для спеціальної фотосесії Камілла одягла красиву біло-блакитну сукню з квітковим принтом, яку вона доповнила блакитним кардиганом.

Це був перший офіційний портрет, який Кейт зробила для Камілли. Редакція журналу тоді заявила, що вони пишаються тим, що були обрані першими, хто опублікує цю чудову фотографію.

Як повідомляє Hello! судді премії PPA заявили, що ця обкладинка відіграла вирішальну роль у завданні тону, а випуск Country Life з Каміллою на обкладинці став найбільш продаваним в історії.

Принцеса Уельська та королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Зазначимо, принцеса Уельська не позиціонує себе як професійна фотографиня, але часто робить портретні знімки для своїх дітей.

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