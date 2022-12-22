Принцеса Уельська отримала нове звання від короля Чарльза III

Принцеса Уельська отримала від короля Чарльза III нове звання. Монарх призначив свою невістку новим почесним полковником ірландської гвардії.
Чоловік Кетрін, принц Вільям, став почесним полковником ірландської гвардії ще 2011 року, королева Єлизавета II нагородила його цим титулом за кілька місяців до весілля.
До речі, на своєму весіллі з Кейт принц Вільям носив червону форму офіцера ірландської гвардії, яку одягнув для церемонії у Вестмінстерському абатстві.
Як пише People, принц Вільям тепер має нову королівську роль — король Чарльз оголосив свого сина полковником валлійської гвардії, що відповідає його новому титулу принца Уельського.
Також нову роль здобула і дружина короля, королева Камілла. Її чоловік затвердив її у званні полковника гренадерської гвардії, раніше це звання носив молодший брат Чарльза – принц Ендрю, але після історії із сексскандалом королева Єлизавета II позбавила його цього звання.
Зазначимо, після смерті королеви та сходження на трон короля, Кейт та Вільям одразу ж отримали титули принца та принцеси Уельських. Принц Вільям тепер є першим у лінії спадкування на трон.
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