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Принцеса Уельська отримала нове звання від короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Уельська отримала нове звання від короля Чарльза III

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська отримала від короля Чарльза III нове звання. Монарх призначив свою невістку новим почесним полковником ірландської гвардії.

Чоловік Кетрін, принц Вільям, став почесним полковником ірландської гвардії ще 2011 року, королева Єлизавета II нагородила його цим титулом за кілька місяців до весілля.

Король Чарльз III та принцеса Уельська / © Associated Press
Король Чарльз III та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

До речі, на своєму весіллі з Кейт принц Вільям носив червону форму офіцера ірландської гвардії, яку одягнув для церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Як пише People, принц Вільям тепер має нову королівську роль — король Чарльз оголосив свого сина полковником валлійської гвардії, що відповідає його новому титулу принца Уельського.

Також нову роль здобула і дружина короля, королева Камілла. Її чоловік затвердив її у званні полковника гренадерської гвардії, раніше це звання носив молодший брат Чарльза – принц Ендрю, але після історії із сексскандалом королева Єлизавета II позбавила його цього звання.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Зазначимо, після смерті королеви та сходження на трон короля, Кейт та Вільям одразу ж отримали титули принца та принцеси Уельських. Принц Вільям тепер є першим у лінії спадкування на трон.

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Дата публікації
Перегляди
205
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