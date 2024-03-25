Принцеса Уельська отримала зворушливе послання від маленької шанувальниці

Принцеса Уельська отримала емоційне послання від восьмирічної дівчинки, яка познайомилася з Кейт під час власного лікування раку.
Кейт Міддлтон познайомилася з 8-річною Милою Снеддон 2021 року, коли дівчинка проходила курс лікування від раку. Міла стала героїнею однієї з фотографій-фіналістів проєкту Hold Still, який курувала принцеса Кетрін.
Мама Міли Лінда Снеддон опублікувала пост у соціальній мережі X на підтримку принцеси Уельської. Вона написала:
"Ми висловлюємо нашу любов, підтримку та добрі побажання Вільяму, Джорджу, Шарлотті та Луї та бажаємо Кетрін мирного та якнайшвидшого одужання #YouAreNotAlone".
Виникли наші love, підтримують і добре збираються до William, Джорджа, Charlotte і Louis, і кішки Катерина приємно швидкого відновлення #YouAreNotAlone @KensingtonRoyal pic.twitter.com/0Z1iQGLWun— Lynda Sneddon (@SneddonLynda) 23 березня 2024
Поруч зі своїм повідомленням Лінда опублікувала фотографію своєї дочки, яка розмовляє з Кейт під час їхньої першої зустрічі у травні 2021 року у палаці Голірудхаус в Единбурзі, в Шотландії.
Кейт та Міла потоваришували після того, як дівчинка взяла участь у королівському фотопроєкті Hold Still 2020 року.
Під час лікування Міла та принцеса підтримували зв'язок телефоном, а у грудні 2021 року дівчинка взяла участь у різдвяному концерті, який влаштувала Кейт у Вестмінстерському абатстві.
На день народження Кейт у січні 2022 року Міла опублікувала привітання для неї з Днем народження в соцмережах і Кейт відповіла їй: "Дякую, Міло!".
У п'ятницю, нагадаємо, Кейт і Вільяма зазнімкували у гелікоптері, коли сім'я з дітьми вирушила до Норфолка, де вони проведуть великодні канікули.
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