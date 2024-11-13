Принцеса Уельська поділилася з шанувальниками новим захопливим роликом

У Instagram принца та принцеси Уельських показали, як створюються запрошення для гостей на різдвяний концерт Together at Christmas.

Кенсінгтонський палац сьогодні оголосив, що принцеса Кейт проведе свій щорічний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві 6 грудня. У центрі уваги заходу буде тема "наскільки ми потрібні одне одному, особливо у найважчі часи нашого життя".

Закулісне відео, опубліковане в Instagram-акаунті принца Вільяма та принцеси Кейт, демонструє процес створення запрошень для розсилки гостям. Вони надруковані на кремовому картоні, відзначені королівською печаткою схвалення з тисненим золотим вензелем принцеси.

"Свіжі запрошення на різдвяну службу Together At Carol цього року, яка повернеться до Вестмінстерського абатства у п'ятницю 6 грудня.

Ми з нетерпінням чекаємо, коли ви також приєднаєтесь до нас! Підключайтеся до @itv та @itvxofficial напередодні Різдва", — йдеться у підписі під відео.

До принцеси Кейт, яка поступово повертається до своїх королівських обов'язків на тлі відновлення після раку, на церемонії також приєднаються члени її сім'ї, серед яких, швидше за все, будуть і троє її дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, а також її чоловік принц Вільям, батьки Керол і Майкл Міддлтони, брат Джеймс із сім'єю та сестра Піппа з чоловіком та дітьми.

Принцеса Уельська Кетрін на концерті Together at Christmas 2023 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно принцеса Уельська приєдналася до принца Вільяма та родини на концерті в королівському Альберт-голі і мала чудовий вигляд. Королівські шанувальники з нетерпінням чекають, щоб Кейт найчастіше з'являлася на публіці. Але принцеса явно дала зрозуміти в опублікованому у вересні сімейному ролику, що зараз більшу частину часу буде зосереджена на відновленні і сім'ї.

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