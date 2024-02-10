Принцеса Уельська покинула Віндзор вперше після операції: куди вирушила Кейт

Принцеса Уельська провела тиждень у Віндзорі і вирушила разом зі своєю сім'єю до маєтку Анмер-гол у Сандрінгемі. Там же зараз перебуває і король Чарльз ІІІ.

Поїздка з Віндзора до Сандрінгема на автомобілі триває близько трьох годин. А це означає, що Кетрін вже почувається набагато краще після операції на черевній порожнині, що дозволило їй здійснити таку подорож.

Як повідомляє Daily Mail, принцеса Уельська вперше покинула Віндзор разом зі своїм чоловіком Вільямом і трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, у яких якраз почалися канікули в школі.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Associated Press

"Кетрін добре відновлюється. Вона з нетерпінням чекала зміни обстановки і зможе розслабитися в Норфолку, поки діти випускають пару разом із Вільямом", — розповіло джерело.

Принц Вільям, який раніше цього тижня відвідав два заходи — церемонію вступу на посаду у Віндзорському замку та благодійну галавечерю лондонської повітряної швидкої допомоги, швидше за все, найближчим часом також не з'явиться на публіці.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Зазначимо, що король Чарльз III також перебуває з королевою Каміллою в Сандрінгемі. Монарх зараз мінімізував контакти з людьми за рекомендацією своїх лікарів, оскільки приймає лікування від раку.

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