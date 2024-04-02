Принцеса Уельська пожертвувала своє волосся благодійній організації: стали відомі подробиці

Це сталося кілька років до того, як Кейт публічно оголосила, що бореться з раком.

Майже 18 сантиметрів свого волосся принцеса Уельська Кетрін пожертвувала британській благодійній організації The Little Princess Trust, яка створює перуки для молодих людей і дітей віком до 24 років, які страждають від випадіння волосся через лікування раку або інших захворювань.

Кейт зробила пожертву ще 2017 року, до народження своєї третьої дитини – принца Луї. Тоді газета Sunday Express повідомила, що Кейт підстриглася на сім дюймів (близько 18 сантиметрів) і запропонувала своєму стилісту ефективно використати підстрижені локони. Її волосся було анонімно відправлене до фонду Little Princess Trust, пише People.

Принцеса Уельська 2017 року / Фото: Associated Press

"Приємно думати, що хтось десь — можливо, не одна людина — отримав перуку з волоссям принцеси Кейт", — сказала тоді Гелен Кріз, представниця благодійної організації. "Це дійсно прекрасна думка, і вона добре підходить для підвищення поінформованості, плюс це чудове волосся — ми всі прагнемо цього волосся!".

22 березня принцеса Уельська оголосила, що проходить "профілактичну хіміотерапію" після того, як аналізи після операції на черевній порожнині у січні "виявили наявність раку", і попросила забезпечити конфіденційність своїй молодій сім'ї, поки вона завершує лікування.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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