Принцеса Уельська пропустить особливе сімейне свято: про що йдеться

31 січня її мати Керол Міддлтон відсвяткує 69-річчя. Кейт дуже близька зі своєю мамою та зі своєю родиною, але навряд чи зможе відвідати свято.

У понеділок прицнеса Уельська повернулася додому до Віндзора після майже двотижневого перебування в лондонській клініці, де їй зробили операцію на черевній порожнині.

Але незважаючи на те, що Кетрін вже вдома, вона, на жаль, малоймовірно, зможе бути присутньою на якихось великих сімейних зборах, враховуючи її відновлення після операції та рекомендації лікарів.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Вільям також відклав усі робочі заходи, оскільки має намір проводити більше часу з дружиною та їхніми трьома дітьми.

Не відомо, чи планує мама Кейт влаштовувати якесь свято на честь свого дня народження або, можливо, заїде провідати дочку і сім'я влаштує невелике чаювання. Адже це так по-англійськи.

Керол Міддлтон / Фото: Associated Press

Повідомлялося також, що сім'я Кейт відвідувала її у госпіталі, а також мама забирала трьох онуків – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї на вихідні, і вони разом весело проводили час.

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