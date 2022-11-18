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Принцеса Уельська сфотографувалася з п'ятирічною українкою, чия родина втікала від війни у рідній країні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Уельська сфотографувалася з п'ятирічною українкою, чия родина втікала від війни у рідній країні

Принцеса Уельська зі Златою / Фото: Getty Images

Вчора вдень принцеса Уельська, Кетрін відвідала Український громадський центр Редінг, де поспілкувалася з українцями, які втекли від війни розв'язаної в їхній рідній країні Росією.

Кетрін одягла синю сукню у дрібний жовтий гороховий принт від бренду LK Bennett та взяла участь у художній майстерні для дітей. Семінари, що проводяться щомісяця, дають дітям можливість весело провести час, зав'язати дружні стосунки та висловити свої емоції та переживання через творчу атмосферу. Принцеса із задоволенням взяла участь у черговому семінарі разом з ними.

Принцеса Уельська з українцями / © Associated Press
Принцеса Уельська з українцями / Фото: Associated Press

Кейт отримала багато малюнків від дітей, а з 5-річною українкою Златою Єрьоменко люб'язно погодилася сфотографуватися, взявши дівчинку на руки.

Зазначимо, що візит принцеси Уельської відбувся після віртуальної зустрічі за круглим столом, організованої Королівським фондом принца та принцеси Уельських минулого тижня.

Принцеса Уельська зі Златою / © Getty Images
Принцеса Уельська зі Златою / Фото: Getty Images

На цій зустрічі Кейт та Вільям вони поділилися передовим досвідом, щоб допомогти підтримати стратегію першої леді України Олени Зеленської в галузі психічного здоров'я, про яку було оголошено в серпні для подолання наслідків війни, що позначається на психічному добробуті українців. Зустрічали Кетрін у центрі з хлібом та сіллю.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що принц та принцеса Уельські від перших днів російського повномасштабного вторгнення в Україну підтримують нашу країну та публічно висловлювали слова підтримки.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
922
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