Принцеса Уельська схвилювала королівських шанувальників: що сталося

Принцеса Кейт днями оголосила важливу новину в соцмережах, а саме повідомила про довгоочікуване повернення щорічного різдвяного концерту Together at Christmas.

У середу Кенсінгтонський палац оголосив про її повернення на концерт Christmas Carol цього року. Принцеса Уельська проведе свій щорічний святковий концерт Christmas Carol 6 грудня, і на службі будуть розмірковувати про те, "як сильно ми потребуємо одне одного, особливо в найважчі часи нашого життя".

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Захід відбудеться вже вчетверте у Вестмінстерському абатстві. Палац повідомив, що майбутня королева хотіла, щоб тема служби була присвячена тим, хто підтримує інших, наголошуючи на важливості любові та співчуття.

Шанувальники в коментарях під опублікованим палацом відео захопилися. Багато хто подякував Кейт за повернення її концерту Christmas Carol, а багато інших висловили своє хвилювання з цього приводу.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

"Так схвильований! Дякую Кетрін та її чудовому персоналу за те, що зробили це можливим цього року!".

"Ви завжди задаєте нам правильний тон на Різдво. Дякую, що знову збираєте нас разом на Різдво".

"Дякую, що робите це знову! Це моя улюблена королівська подія року".

"Я дуже люблю цю традицію і не можу дочекатися цьогорічної різдвяної служби", — такі та багато інших подібних повідомлень з'явилося під публікацією новини від палацу.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Ми теж у передчутті, який образ принцеса Уельська обере для заходу цього року. У минулому, нагадаємо, вона з'явилася у всьому білому.

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